В Афганистане при ударе беспилотника убит сын одного из главарей талибов*

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Не менее 20 боевиков, в том числе сын одного из лидеров талибов* Мулы Фазлуллы, были ликвидированы в результате удара американского беспилотника в Афганистане, передает агентство Пажвак.

По данным агентства, удар был нанесен в провинции Кунар на востоке страны в среду. В результате удара 20 боевиков были уничтожены, шесть ранены.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористические группировки "Талибан" и "Исламское государство" (ИГ) запрещены в России.