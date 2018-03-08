В Афганистане при ударе беспилотника убит сын одного из главарей талибов*

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Не менее 20 боевиков, в том числе сын одного из лидеров талибов* Мулы Фазлуллы, были ликвидированы в результате удара американского беспилотника в Афганистане, передает агентство Пажвак.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористические группировки "Талибан" и "Исламское государство" (ИГ) запрещены в России.