МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Службы безопасности Британии охотятся за сетью профессиональных убийц, подозреваемых в атаке с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.
Полиция и службы безопасности не раскрывают информации об использованном при нападении веществе. По словам источника, для получения подобного вещества почти наверняка понадобилась бы специальная лаборатория. Также это может указывать на то, что предполагаемые убийцы могли иметь доступ к государственным ресурсам и подробно планировали атаку.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.