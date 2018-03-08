МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Службы безопасности Британии охотятся за сетью профессиональных убийц, подозреваемых в атаке с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.

Как сообщили изданию следователи, изощренный метод нападения на Скрипаля и его дочь указывает на "действующих или бывших спонсируемых государством участников".

Полиция и службы безопасности не раскрывают информации об использованном при нападении веществе. По словам источника, для получения подобного вещества почти наверняка понадобилась бы специальная лаборатория. Также это может указывать на то, что предполагаемые убийцы могли иметь доступ к государственным ресурсам и подробно планировали атаку.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, не называя имен пострадавших. Однако ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.