Владелец Nautilus заявил о своей непричастности к гибели журналистки

СТОКГОЛЬМ, 8 мар – РИА Новости. Владелец подлодки Nautilus, датский изобретатель Петер Мадсен, суд над которым по делу об убийстве шведской журналистки Ким Валль начался в четверг, продолжает настаивать на своей невиновности. Об этом сообщается на сайте Радио Дании DR, ведущем прямую текстовую трансляцию из зала суда.

Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что она погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело женщины обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября и затем в ноябре полиция Копенгагена сообщила об обнаружении других частей тела.

Мадсена официально обвинили в убийстве шведской журналистки в середине январе этого года. Предполагается, что он задушил жертву или перерезал ей горло.

Мадсен настаивает на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов Мадсен предположил, что журналистка могла умереть внутри подлодки из-за угарного газа.

Суд рассчитан в общей сложности на 12 дней и продлится до 25 апреля, когда и ожидается приговор. Слушания начались с ознакомления с результатами полицейского расследования. Мадсен обвиняется в убийстве, непристойном обращении с трупом и в преступлении на сексуальной почве. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении. После зачитанных прокурором Якобом Бухом-Йепсеном пунктов обвинения Мадсен повторил свою позицию о невиновности в гибели журналистки, он признал лишь расчленение тела и не согласен с обвинением в сексуальном преступлении, поясняется на сайте Радио Дании.

Весь первый день слушания отведен ознакомлению с материалами следствия, начнет также давать свои показания и сам Мадсен.

Суд продолжит работу после нескольких дней перерыва 21 марта. В последующие дни будут заслушаны свидетели, различные эксперты, на 4 апреля запланировано ознакомление с результатами судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого.

Поясняется, что согласно датским правилам запрещена аудио- или видеотрансляция из зала суда, поэтому многие СМИ ведут текстовые онлайны.