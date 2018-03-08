Владелец Nautilus заявил о своей непричастности к гибели журналистки

СТОКГОЛЬМ, 8 мар – РИА Новости. Владелец подлодки Nautilus, датский изобретатель Петер Мадсен, суд над которым по делу об убийстве шведской журналистки Ким Валль начался в четверг, продолжает настаивать на своей невиновности. Об этом сообщается на сайте Радио Дании DR, ведущем прямую текстовую трансляцию из зала суда.
Мадсена официально обвинили в убийстве шведской журналистки в середине январе этого года. Предполагается, что он задушил жертву или перерезал ей горло.
Мадсен настаивает на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов Мадсен предположил, что журналистка могла умереть внутри подлодки из-за угарного газа.
Весь первый день слушания отведен ознакомлению с материалами следствия, начнет также давать свои показания и сам Мадсен.
Суд продолжит работу после нескольких дней перерыва 21 марта. В последующие дни будут заслушаны свидетели, различные эксперты, на 4 апреля запланировано ознакомление с результатами судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого.
Поясняется, что согласно датским правилам запрещена аудио- или видеотрансляция из зала суда, поэтому многие СМИ ведут текстовые онлайны.