В Италии семейную пару арестовали за насилие над девушкой из Чернобыля

РИМ, 8 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Чету итальянцев арестовали за сексуальное насилие и мошенничество в отношении девушки из Белоруссии, приезжавшей к ним в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны, рассказали в полицейском управлении города Форли.

Девушка, которой сейчас 22 года, с 10-летнего возраста проводила летние каникулы у семейной пары в Форли. В 2014 году она попала в тяжелую аварию на велосипеде, оставшись почти полным инвалидом. По версии следствия, итальянцы, контролировавшие все сферы ее жизни, решили присвоить себе причитавшуюся ей страховую выплату. Всего в карман мошенников попали 2 миллиона 120 тысяч евро.

Теперь они обвиняются в сексуальном насилии, которому они подвергали свою гостью, мошенничестве и обмане инвалида.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.