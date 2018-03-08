В Италии семейную пару арестовали за насилие над девушкой из Чернобыля

РИМ, 8 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Чету итальянцев арестовали за сексуальное насилие и мошенничество в отношении девушки из Белоруссии, приезжавшей к ним в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны, рассказали в полицейском управлении города Форли.
Теперь они обвиняются в сексуальном насилии, которому они подвергали свою гостью, мошенничестве и обмане инвалида.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.