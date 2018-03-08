В Совфеде ответили на призыв Волкера ввести санкции за поездки в Крым

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Призыв спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера ввести санкции за поездки в Крым показывает, что он фактически встал на сторону Киева. Об этом в интервью RT заявил сенатор Сергей Цеков.

По его мнению, в такой ситуации дипломат уже не может играть роль посредника.

Парламентарий также указал на то, что спецпредставитель США не смог дать адекватную оценку событиям на полуострове, произошедшим в 2014 году.

"Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы", — заключил Цеков.

Ранее Волкер заявил, что Вашингтон должен ужесточить позицию по ограничительным мерам и ввести наказание за поездки в Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с полуостровом.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.