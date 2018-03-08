ХАРАРЕ (Зимбабве), 8 мар — РИА Новости. США считают свое вмешательство в выборы и внутренние дела других стран благом для них, но на самом деле это неоимперский подход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров рассказал, что недавно в одной из американских газет был опубликован большой материал, описывающий историю вмешательства в течение многих десятилетий США в проведение выборов и внутренние дела "десятков и десятков стран".

"Когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, я услышал поразительное утверждение о том, что — да, мы, американцы, это делаем, но мы делаем это ради блага тех стран, о которых идет речь, потому что мы несем с собой, через свое вмешательство, свободу и демократию. Мы такую философию совершенно не разделяем. Я считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими, и мы никогда не будем заниматься чем-то подобным", — сказал Лавров в Хараре на брифинге с зимбабвийским коллегой Симбараше Мумбенгегви.