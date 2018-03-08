В Киеве посла Венгрии обвинили в превышении полномочий

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины планирует "провести разговор" с Венгрией относительно того, что посол Венгрии на Украине Эрно Кешкеню превышает дипломатические полномочия, заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкеню заявил, что в автономии венгров, проживающих на Украине, нет ничего плохого. По мнению посла, получив автономию, нацменьшинство сможет само принимать решения в вопросах, напрямую их касающихся, в том числе и относительно языка обучения в школах.

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии… У нас сейчас все это запланировано, разговоры с венграми о том, что он превышает свои полномочия здесь, на Украине", — заявила Зеркаль.

При этом она добавила, что из-за заявлений посла не будут высылать. "Ну что мы сейчас должны депортировать посла… (это) не дипломатично", — сказала Зеркаль.

На Украине проходит реформа образования. Власти уже приняли базовый закон об образовании, статья которого о языках обучения вызвала дипломатический скандал с соседями Украины из-за опасений ущемления прав нацменьшинств. В будущем минобразования Украины планирует конкретизировать особенности обучения на языках нацменьшинств. Для урегулирования конфликтной ситуации Украина обратилась в Венецианскую комиссию, одна из ее рекомендаций касалась необходимости прямого диалога с представителями национальных меньшинств по вопросу внедрения норм о языках обучения.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.