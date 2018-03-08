Глава МИД Германии не войдет в новое правительство страны

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил в Twitter, что не войдет в новое правительство Германии.

"Я не буду входить в новое правительство", — написал Габриэль. По его словам, об этом в четверг ему сообщили будущий председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и и.о. главы партии Олаф Шольц.

Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 8 марта 2018 г.

Как отмечает агентство Рейтер, в рамках соглашения о коалиции было решено, что право назначать нового главу МИД принадлежит СДПГ. Ожидается, что партия сообщит о своем решении в пятницу утром.

Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В Берлине 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле.