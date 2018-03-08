МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Полицейский, который был задействован в операции реагирования на инцидент с отравлением в Солсбери, находится в сознании и разговаривает, заявила глава МВД Британии Амбер Радд в эфире программы Good Morning Britain.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский находятся в коме после отравления.

"Я говорила с (главой контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда — ред.) Марком Роули сегодня утром. Состояние двух целей все еще очень серьезное. Полицейский говорит и взаимодействует", — заявила Радд.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщала, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, не называя имен пострадавших. Однако ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.