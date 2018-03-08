В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Неизвестный в центре Киева из гранатомета обстрелял террасу ресторана, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила в четверг пресс-служба столичной полиции.

© Фото : Поліція Києва Неизвестный в центре Киева из гранатомета обстрелял террасу ресторана. 8 марта 2017 © Фото : Поліція Києва Неизвестный в центре Киева из гранатомета обстрелял террасу ресторана. 8 марта 2017

По данным полиции, сообщение о том, что горит ресторан, поступило ночью. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал.

"Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Начато уголовное производство статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

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