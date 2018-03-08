Порошенко предрек России "разрушение" после газового спора

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Financial Times обвинил Россию в "несоблюдении закона" и норм международного права в связи со спором между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Отвечая на вопрос, связанный с решением Стокгольмского арбитража по газовому спору, Порошенко сменил тему и напомнил, что Киев начал несколько судебных процессов в ООН, в частности, по вопросу Крыма.

"Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться", — сказал Порошенко.

По его словам, российская сторона "должна понести наказание" в соответствии с "абсолютно четкой процедурой в суде". Если же "Газпром" не подчинится решению арбитража, это "будет нарушением правил международной торговли", добавил президент Украины.

В интервью Порошенко также заметил, что "в один момент" была "резко остановлена" торговля с Россией и похвастался "достижениями украинского народа", которые позволили данную ситуацию "пережить". В то же время, по данным Нацбанка Украины, за 11 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Россией не упал, а вырос на 28,6 процента до 9,36 миллиарда долларов.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

В "Газпроме" уверены, что вердикт суда "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. Глава компании Алексей Миллер назвал решение ассиметричным и отметил, что арбитраж принял его, руководствуясь двойными стандартами. Он также добавил, что российская компания не намерена за свой счет помогать соседним странам бороться с хозяйственным кризисом.

"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража и запустил процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". В ответ представители украинской компании заявили о планах взыскать с "Газпрома" еще 20 миллиардов долларов, которые, как утверждает коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Киев потерял из-за "заниженных" цен на транзит голубого топлива.