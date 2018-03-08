МИД Франции призвал ЕС "твердо отреагировать" на планы США ввести пошлины

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Европу проявить твердость в отношении планов США по введению пошлин на сталь и алюминий, передает агентство Рейтер.

"Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость", — приводит агентство слова Ле Дриана, сказанные в эфире телеканала CNews

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.

Пошлины, по словам американского президента, будут действовать в течение длительного времени. Восстановление производства и экономический протекционизм были главными обещаниями Трампа в предвыборную кампанию.