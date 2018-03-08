Власти Сингапура обнародовали причину инцидента с эсминцем "Джон Маккейн"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Столкновение между эсминцем США "Джон Маккейн" и торговым судном неподалеку от Сингапура летом 2017 года произошло из-за "резкого поворота" американского корабля, говорится в итоговом отчете сингапурского управления транспортной безопасности, опубликованного в четверг.
По данным сингапурского управления, резкий поворот был вызван "рядом ошибочных действий" экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому "вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении".
Как сообщается в документе, торговое судно заметило поворот эсминца, но предположило, что американский корабль сможет пройти мимо. "Их (команды торгового судна — ред.) действия были недостаточными, чтобы избежать столкновения", — говорится в отчете, где отмечается, что "столкновение произошло через три минуты после поворота эсминца".
Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа 2017 года столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.