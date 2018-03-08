Власти Сингапура обнародовали причину инцидента с эсминцем "Джон Маккейн"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Столкновение между эсминцем США "Джон Маккейн" и торговым судном неподалеку от Сингапура летом 2017 года произошло из-за "резкого поворота" американского корабля, говорится в итоговом отчете сингапурского управления транспортной безопасности, опубликованного в четверг.

"Столкновение… произошло из-за резкого поворота эсминца "Джон Маккейн", — говорится в отчете. В документе отмечается, что в результате предпринятого маневра американский корабль вышел на путь следования торгового судна.

По данным сингапурского управления, резкий поворот был вызван "рядом ошибочных действий" экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому "вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении".

Как сообщается в документе, торговое судно заметило поворот эсминца, но предположило, что американский корабль сможет пройти мимо. "Их (команды торгового судна — ред.) действия были недостаточными, чтобы избежать столкновения", — говорится в отчете, где отмечается, что "столкновение произошло через три минуты после поворота эсминца".

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа 2017 года столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.