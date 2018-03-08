Волкер призвал вводить санкции за поездки в Крым

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал вводить санкции за посещение Крыма, передает Укринформ.

Он заявил, что проблемы с полуостровом "идентичны" ситуации с Донбассом, а единственное различие — "отсутствие регулярных боевых действий".

По его словам, Вашингтон также должен усилить меры в отношении России.

"Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", — заявил Волкер.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.