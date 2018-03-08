Подозреваемый в атаке с ножом в Вене оказался выходцем из Афганистана

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении одной из атак с ножом, произошедших в Вене в среду вечером, оказался выходцем из Афганистана, сообщает газета Kleine Zeitung.

В среду вечером мужчина набросился на пешеходов в Вене и стал беспорядочно ранить их ножом, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.

В свою очередь полиция Вены сообщила, что задержанному 23 года. Информацию о его национальности стражи порядка не сообщили.

Мотив нападений пока не установлен.