В ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что силовики выпустили по территории республики четыре мины. Кроме того обстрелы велись с применением гранатометов и стрелкового оружия.
"Донецкое направление: минометы 120 мм – четыре мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 20 единиц", — добавили в СЦКК.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>