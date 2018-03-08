В ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – два раза", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что силовики выпустили по территории республики четыре мины. Кроме того обстрелы велись с применением гранатометов и стрелкового оружия.

"Донецкое направление: минометы 120 мм – четыре мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 20 единиц", — добавили в СЦКК.

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