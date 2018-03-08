Главный лесник США ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава лесной службы США (USFS) Тони Тук ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.
По данным издания, отставка Тука, который отдал USFS несколько десятков лет жизни, также последовала после множества заявлений бывших и нынешних сотрудников о негативном отношении к женщинам в агентстве.
Как сообщает Politico, Тук не стал признавать или отрицать обвинений в свой адрес. "Я не мог бороться с каждой неверной информацией, которая появляется в СМИ", — добавил он.
В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.