Италия отпразднует 8 Марта массовыми забастовками

РИМ, 8 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Крупнейшие итальянские профсоюзы объявили о проведении в четверг общенациональной забастовки, приуроченной к Международному женскому дню.
"И в этом году профсоюзное объединение Usb ответило на призыв "ни одной меньше", объявив о всеобщей забастовке на 24 часа 8 марта, потому что борьба с любой дискриминацией и любой формой насилия над женщинами это значительная часть общей борьбы нашего профсоюза", — говорится в его заявлении.
Черный четверг
Железнодорожная компания Italo гарантирует, что в четверг с вокзалов отправятся 35 поездов из 70. Их список публикуется на сайте компании.
В сфере авиаперевозок забастовка продлится с 13 до 17 дня. Крупнейший авиаперевозчик страны Alitalia предупредил пассажиров, что в четверг их могут ожидать "некоторые изменения" в расписании рейсов. Компания вынуждена "отменить ряд рейсов, как национальных, так и международных". Их список также опубликован.
В связи с забастовкой Alitalia ввела в действие чрезвычайный план, который позволит повторно зарезервировать билеты на первых доступных самолетах для путешественников, чьи рейсы окажутся отменены. Три четверти пассажиров, по заверению компанию, смогут продолжить путь в этот же день.
Без учебы и транспорта
В Риме и Милане будет прервано движение городского транспорта, за исключением утренних и вечерних часов.
В различных итальянских городах, как и во многих странах мира, пройдут шествия, пикеты и тематические акции, приуроченных к Международному дню борьбы женщин за свои права. Информация об этих мероприятиях распространяется в итальянском сегменте интернета с хэштэгом #wetoogether ("и мы вместе" – ред.).