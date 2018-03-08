Италия отпразднует 8 Марта массовыми забастовками

РИМ, 8 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Крупнейшие итальянские профсоюзы объявили о проведении в четверг общенациональной забастовки, приуроченной к Международному женскому дню.

"И в этом году профсоюзное объединение Usb ответило на призыв "ни одной меньше", объявив о всеобщей забастовке на 24 часа 8 марта, потому что борьба с любой дискриминацией и любой формой насилия над женщинами это значительная часть общей борьбы нашего профсоюза", — говорится в его заявлении.

Черный четверг

В сфере железнодорожных перевозок забастовка будет проходить с полуночи четверга до 9 часов вечера. Национальная компания Trenitalia заверила, что высокоскоростные поезда Frecce будут следовать по расписанию, в то время как график движения других поездов может пострадать. Гарантировано движение экспресса Leonardо, соединяющего столичный аэропорт Фьюмичино с вокзалом Термини. Для региональных поездов предусмотрены два временных окна (с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00) ради передвижения пассажиров, направляющихся и возвращающихся с работы.

Железнодорожная компания Italo гарантирует, что в четверг с вокзалов отправятся 35 поездов из 70. Их список публикуется на сайте компании.

В сфере авиаперевозок забастовка продлится с 13 до 17 дня. Крупнейший авиаперевозчик страны Alitalia предупредил пассажиров, что в четверг их могут ожидать "некоторые изменения" в расписании рейсов. Компания вынуждена "отменить ряд рейсов, как национальных, так и международных". Их список также опубликован.

В связи с забастовкой Alitalia ввела в действие чрезвычайный план, который позволит повторно зарезервировать билеты на первых доступных самолетах для путешественников, чьи рейсы окажутся отменены. Три четверти пассажиров, по заверению компанию, смогут продолжить путь в этот же день.

Без учебы и транспорта

Под угрозой срыва остаются занятия в школах и университетах, сотрудники которых присоединятся к призыву своих профсоюзов. Также к участию в забастовке готовы работники сферы здравоохранения, городских служб и строительной отрасли.

В Риме и Милане будет прервано движение городского транспорта, за исключением утренних и вечерних часов.

В различных итальянских городах, как и во многих странах мира, пройдут шествия, пикеты и тематические акции, приуроченных к Международному дню борьбы женщин за свои права. Информация об этих мероприятиях распространяется в итальянском сегменте интернета с хэштэгом #wetoogether ("и мы вместе" – ред.).