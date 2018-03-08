Посольство России в США опровергло данные о встрече Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посольство России в США обвинило Госдеп в дезинформации об организации встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона и поздравило его официального представителя Хезер Науэрт с 8 Марта.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Науэрт, в свою очередь, заявила, что США не получали запроса на встречу. В российском посольстве уточнили, что соответствующий документ был направлен еще 2 марта.

"Мы слышим поток фейк-новостей – о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения Оскаром истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, — дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

В ведомстве назвали ситуацию с организацией встречи "казусной". "Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки", — поясняется в сообщении.

Диппредставительство также поздравило Науэрт и других сотрудниц Госдепа с 8 Марта.