Спецпосланники из Южной Кореи вылетели в США для отчета о визите в КНДР

ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Члены правительственной делегации Южной Кореи, совершившей 5-6 марта визит в КНДР, вылетели в четверг в США, чтобы подробно рассказать о результатах поездки и встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Согласно информации в СМИ, они могут провести встречи с помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как ожидается, южнокорейские дипломаты вернутся в Сеул 11 марта. После этого Чон Ый Ён должен будет совершить визиты в Россию и Китай, а Со Хун – в Японию. Точные даты поездок пока не разглашаются.
Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".
Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Пхеньян также заявил, что не намерен использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".