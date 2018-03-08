Спецпосланники из Южной Кореи вылетели в США для отчета о визите в КНДР

ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Члены правительственной делегации Южной Кореи, совершившей 5-6 марта визит в КНДР, вылетели в четверг в США, чтобы подробно рассказать о результатах поездки и встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По данным телеканала YTN , советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён, возглавлявший правительственную делегацию в ходе визита в КНДР, и глава национального разведывательного ведомства Со Хун пробудут в США несколько дней.

Согласно информации в СМИ, они могут провести встречи с помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как ожидается, южнокорейские дипломаты вернутся в Сеул 11 марта. После этого Чон Ый Ён должен будет совершить визиты в Россию и Китай, а Со Хун – в Японию. Точные даты поездок пока не разглашаются.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".

КНДР также "заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений", и "дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Пхеньян также заявил, что не намерен использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".