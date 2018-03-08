В Китае рассказали, кто дестабилизирует ситуацию в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Внешние силы недовольны улучшением ситуации в Южно-Китайском море и намеренно создают провокации, дестабилизируя регион, заявил на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

"Несомненно, по вопросу Южно-Китайского моря есть определенные вызовы, главной проблемой остается то, что некоторые внешние силы недовольны улучшением ситуации в этом регионе. Они намеренно провоцируют, стремятся к созданию хаоса, по всякому поводу направляют тяжело вооруженные суда и самолеты в район Южно-Китайского моря для демонстрации силы", — заявил глава китайского МИД.

Он добавил, что "милитаризация остается самой крупной помехой для мира и стабильности в регионе".

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.