Китай не намерен заменить США на международной арене

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Между Китаем и США может существовать здоровая конкуренция, они не обязательно должны быть противниками, заявил глава МИД КНР Ван И.
Министр также добавил, что Китай не собирается заменять США на международной арене, как некоторые полагают.
"Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное", — заявил Ван И.
Он подчеркнул, что чем большие Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран. "Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене", — добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.