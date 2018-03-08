Китай не намерен заменить США на международной арене

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Между Китаем и США может существовать здоровая конкуренция, они не обязательно должны быть противниками, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Если говорить о соперничестве между США и Китаем, то должна быть здоровая и позитивная конкуренция. Это на международной арене обычное явление. Другими словами, Китай и США могут быть соперниками, но не обязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству", — заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции.

Министр также добавил, что Китай не собирается заменять США на международной арене, как некоторые полагают.

"Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное", — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что чем большие Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран. "Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене", — добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.