В Пекине сравнили отношения России и Китая с горой

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай полностью уверен в отношениях с Россией, партнерство двух стран непоколебимо, как гора, заявил на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

"Китай полностью уверен в отношениях с Россией, основой нашей уверенности является доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях", — заявил Ван И.

По его словам, эта уверенность также основывается на "углублении двустороннего сотрудничества во многих сферах, нашей тесной координации по международным вопросам и наращивании обменов между нашими странами".

"Всеобъемлющее российско-китайского стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора, и всегда есть возможность сделать наше сотрудничество еще лучше", — добавил глава внешнеполитического ведомства КНР.