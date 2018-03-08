В Китае отметили правильность плана по "двойному замораживанию"

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Улучшение ситуации на Корейском полуострове во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане доказало правильность и эффективность плана по "двойному замораживанию", который предложили Россия и Китай, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

"Во время зимней Олимпиады Северная Корея не проводила ядерных испытаний, а США и Южная Корея приостановили проведение совместных учений, направленных против КНДР. Это доказывает, что предложение Китая о "двойном замораживании" было правильной рекомендацией для решения этой проблемы и создало базовые условия для улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом", — заявил Ван И.

Он отметил, что проблема Корейского полуострова является одной из наиболее обсуждаемых тем во всем мире, и, "воспользовавшись возможностью, предоставленной Олимпиадой в Пхенчхане, КНДР и Южная Корея достигли успеха во взаимодействии".

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.