Россия и США не могут согласовать встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отсутствует в расписании госсекретаря США Рекса Тиллерсона, свидетельствует документ, распространенный госдепартаментом.

На четверг в расписании Тиллерсона стоят встречи с премьером и министром иностранных дел Эфиопии, а также с главой Комиссии Африканского союза, а также пресс-конференция и встреча с семьями посольства США.

При этом госдеп уточняет, что расписание может меняться.

Госдепартамент не сообщал ранее, сколько времени Тиллерсон проведет в Аддис-Абебе и будет ли он в Эфиопии одновременно с Лавровым, который планирует быть в эфиопской столице 9 марта.

Ранее МИД РФ сообщил, что предложил госдепу провести встречу Тиллерсона и Лаврова в Аддис-Абебе. Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что никаких предложений из Москвы внешнеполитическое ведомство не получало. Посольство России в Вашингтоне и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергли слова Науэрт и заявили, что предложения были переданы США, но ответа из госдепартамента не последовало.