Во Флориде приняли закон, разрешающий учителям вооружаться

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Палата представителей штата Флорида приняла законопроект, который вводит ряд ограничений на свободное ношение оружия, свидетельствуют результаты голосования.
Сенат штата уже принял этот законопроект ранее, так что теперь он поступит на подпись к губернатору штата Рику Скотту. Последний ранее говорил, что он против вооружения учителей, но не определился, будет ли накладывать вето на законопроект.
Гибель 17 человек от рук стрелка в школе во Флориде в феврале спровоцировала новые дискуссии в США на тему об ограничениях на ношение оружия.