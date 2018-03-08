В Аргентине отметили успешность работы с Россией по "кокаиновому делу"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Секретарь по внутренней безопасности министерства безопасности Аргентины Херардо Милман в интервью РИА Новости отметил успешность работы с Россией по "кокаиновому делу", назвав совместную операцию двух стран хорошим примером сотрудничества в борьбе с "таким злом, как торговля наркотиками".

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Милман заявил, что совместная операция спецслужб России и Аргентины – "хороший пример того, как два государства могут сотрудничать в борьбе с таким злом, как торговля наркотиками".

"Четырнадцать месяцев сотрудничества между Российской Федерацией и Аргентиной, властями и правоохранительными органами, направленного на то, чтобы сохранить тайну подмены наркотика другим веществом и добиться задержания виновных, – свидетельство ответственного подхода всех вовлеченных в расследование сторон и их заслуга", — сказал он.

По его словам, "очень вероятно, что кокаин колумбийский, в настоящее время проводятся исследования, которые позволят точно определить страну происхождения наркотика".

"Судя по чистоте (наркотика), можно предположить, что он был произведен не в какой-либо из граничащих с Аргентиной стран, а где-то севернее", — добавил Милман.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.