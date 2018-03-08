В Вене задержали подозреваемого в атаке с ножом

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Полиция Вены сообщает о задержании подозреваемого в одной из атак с ножом, произошедших в Вене в среду вечером.
Almeno tre persone a #Vienna sarebbero state ferite con un #coltello o un'#arma da #taglio e al momento l'assalitore sarebbe in fuga. Torna la paura #terrorismo — #UltimOra #cronaca #austria #BreakingNews #attacco #Wien #wien #Injured #people #terrorism #Vienne #News #7Mar pic.twitter.com/NzLcG3DpPu— Giorgio Morera (@GiorgioMorera) 7 марта 2018 г.
В среду вечером мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.
"После нападения у Пратерштерн (Северный вокзал Вены – ред.) произошло задержание", — сообщила полиция в Twitter, отмечая, что неизвестно, причастен ли подозреваемый к первой атаке.