В Вене задержали подозреваемого в атаке с ножом

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Полиция Вены сообщает о задержании подозреваемого в одной из атак с ножом, произошедших в Вене в среду вечером.

В среду вечером мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.

"После нападения у Пратерштерн (Северный вокзал Вены – ред.) произошло задержание", — сообщила полиция в Twitter, отмечая, что неизвестно, причастен ли подозреваемый к первой атаке.