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В мире

Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"

01:0508.03.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкКсения Собчак . Архивное фотоКсения Собчак . Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская телеведущая, кандидат в президенты Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец из-за посещения.

Дебаты на канале Россия 1. архивное фото
Собчак и Жириновский снова вступили в перепалку на дебатах
Собчак включена в базу за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, журналистка, как отмечает сайт, в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.

Однако после выдвижения на пост президента России Собчак считает Крым украинской территорией. При этом она подчеркивает, что большинство жителей полуострова хотят остаться в составе России, поэтому просто отдать Крым Украине не получится.

Сайт "Миротворец" публикует скандальные публикации о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Крым стал российским регионом после проведения на полуострове в 2014 году референдума, на котором более 90 процентов жителей проголосовали за вхождение в состав России. В Киеве не признают результаты плебисцита и называют Крым "временно оккупированной территорией". Однако российские власти многократно отмечали, что он стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

"Получила свое"

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собчак заявила, что в России можно создать тихую и спокойную жизнь
Крымские власти отреагировали на попадание Собчак в базу "Миротворца".

"Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя", — сказал РИА Новости Полонский. "Если целый ряд российских политиков там (в базе сайта) находится и понятно за что, то этот человек, который попал туда, как только она со всех трибун заявляла, что Крым — украинский… Вот и получила свое, я поздравляю Ксению Анатольевну", — сказал министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский.

Политолог Владимир Джаралла, в свою очередь, назвал иронией судьбы попадание Собчак в базу миротворца.

"В этом есть определенная ирония судьбы. Следует вспомнить, как в 2014 году она вместе с г-ном Красовским одели вышиванки и прогулялись в Дом профсоюзов в Киеве, где фотографировались на фоне портрета Бандеры и всячески демонстрировали свою поддержку майдану", — сказал эксперт.

Ксения Собчак. 5 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Хакеры взломали предвыборный сайт Собчак
Он также подчеркнул, что скандальный сайт постепенно превратился из "инструмента угроз в посмешище", а поведение Собчак в этой истории свидетельствует о том, что она не умеет просчитывать свои действия, последствия своих заявлений и поступать как ответственный политик.

Посещение Крыма

Шестого марта Собчак заявила, что намерена обратиться в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым. При этом она отметила, что запрос в дипломатическое учреждение уже отправлен.

В последующем в штабе кандидата в президенты отметили, что Собчак намерена посетить полуостров с гуманитарной миссией. Официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова также прокомментировала посещение Собчак Крыма в 2014 году.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак у Петровского путевого дворца. 4 марта 2018
© Фото : пресс-служба избирательного штаба Ксении Собчак
Опубликовано видео нападения на Собчак
"В 2014 году Ксения занималась журналистикой и делала независимый репортаж о состоянии дел в Крыму. Сейчас мы запросили разрешение на въезд не в рамках политической агитации, а в рамках гуманитарной миссии, чтобы встретиться с людьми, чьи права нарушаются", — заключила она.

Однако в украинской посольство отметили, что не получали письмо с обращением от Собчак.

В Крымы ответили на намерение Собчак получить разрешение на посещение полуострова через украинское посольство и отметили, что кандидат в президенты игнорирует Конституцию России. При этом вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс отметил, что Собчак необходимо снять с выборов после подобных слов.

Однако в ЦИК отказались комментировать обращение Собчак в украинское посольство.

Депутат Рады Игорь Мосийчук, в свою очередь, допустил, что украинские власти могут разрешить Собчак посетить Крым.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ЦИК предупредил ведущего дебатов на Первом канале после жалобы Собчак
Депутат Госдумы Руслан Бальбек же отметил, что Собчак в Крыму ждет "порошекновский прием".

Он также раскритиковал кандидата в президенты, отметив, что она своим обращением в украинский МИД "заглядывает в рот иностранным чиновникам" и дискредитирует себя как российского политика.

Парламентарий Андрей Козенко также отреагировал на намерение Собчак посетить Крым после получения разрешения от украинских властей. Он напомнил, что в 2014 году ей подобное разрешение украинских властей не требовалось. Козенко также выразил мнение, что истинной целью новой поездки Собчак в Крым может быть попытка спровоцировать конфликт.

Депутат Наталья Поклонская также раскритиковала Собчак за ее желание просить разрешение у украинских властей на посещение полуострова. Она назвала подобные действия кандидата в президенты шоу и провокацией.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собчак считает, что президентом страны должна быть женщина
"Сейчас интересно будет наблюдать за тем, как выйдут из данной ситуации украинские власти. Ведь выдав "разрешение", они тем самым признают предвыборную агитацию на территории Крыма.

Может быть, Собчак не в той стране зарегистрировала свою кандидатуру? Конечно, кандидат Собчак является мастером шоу: побольше шума, скандалов и провокаций. Но это же не съемочная площадка "Дома-2", — отметила Поклонская.

Намерение Собчак получить разрешение на въезд в Крым прокомментировали и в российском МИД. В частности, официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова сравнила инициативу Собчак просить у Киева разрешение посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш — младший во время заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.

Реакция украинских властей

Дебаты на канале Россия 1
А мы предупреждали. К инциденту Жириновского — Собчак
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение собчак в украинское посольство для получения разрешения посетить Крым. Он также призвал кандидата в президенты России посетить Киев и встретиться с "Меджлисом крымско-татарского народа"*, чтобы "пообщаться с крымскими татарами".

В Миграционной службе Украины, в свою очередь, заявили, что намерены рассмотреть запрос Собчак на помещение Крыма, если таковой поступит.

Однако первый первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова отметила, что власти страны могут отказать Собчак в разрешении, если телеведущая "имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию Украины".

В погранслужбе страны же подчеркнули, что Собчак могут запретить въезд на всю территорию Украины сроком на три года из-за посещения кандидатов в президенты России полуострова в 2014 году.

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В мире
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10 пользователей оставили 11 комментариев
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Кар Карыч
Да уж, Ксюша, играть в "политика" это не ляжками голыми в Доме-2 людей пугать. Небезопасное занятие...
01:19
08.03.2018
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тамара шаханова
Украина , открывай ворота - к вам едет Дом-2 !
01:28
08.03.2018
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