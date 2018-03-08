Нетаньяху предупредил о возможности досрочных выборов в Израиле

TЕЛЬ-АВИВ, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает возможность созыва в стране досрочных выборов, но хотел бы проработать со своим кабинетом весь положенный срок — до ноября будущего года.

Раскол в рядах правящей коалиции возник из-за требования ультрарелигиозной партии "Еврейство Торы" законодательно оградить ее электорат от призыва в армию, с чем не согласились светские союзники Нетаньяху.

"Я уже говорил и продолжаю раз за разом говорить отсюда моим партнерам, что хотел бы завершить весь отведенный этому правительству срок — до ноября 2019 года", — сказал премьер-министр, выступая в входе визита в США на заседании Экономического клуба Вашингтона.

"Если все партии коалиции согласятся, то так мы и сделаем. Если нет — мы сейчас пойдем на выборы. Я надеюсь, что они договорятся. Посмотрим", — добавил он.

Опросы, проводимые в последние недели, сулят партии Нетаньяху "Ликуд" победу на парламентских выборах, по итогам которых формируется правительство. Ее популярность растет, несмотря на уголовные дела против премьер-министра. Израильская полиция в прошлом месяце завершила расследование двух из них и передала материалы в прокуратуру с рекомендацией предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве.

Закон не требует от него покидать свой пост до решения суда, а союзники по партии и коалиции не стали отказывать Нетаньяху в поддержке по меньшей мере до тех пор, пока прокуратура не решит, предъявлять ли ему официальные обвинения.

Нетаньяху настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, обещает еще долгие годы руководить страной и собирается вести "Ликуд" на следующие выборы вне зависимости от сроков их проведения.