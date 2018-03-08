Нетаньяху предупредил о возможности досрочных выборов в Израиле

TЕЛЬ-АВИВ, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает возможность созыва в стране досрочных выборов, но хотел бы проработать со своим кабинетом весь положенный срок — до ноября будущего года.
"Я уже говорил и продолжаю раз за разом говорить отсюда моим партнерам, что хотел бы завершить весь отведенный этому правительству срок — до ноября 2019 года", — сказал премьер-министр, выступая в входе визита в США на заседании Экономического клуба Вашингтона.
"Если все партии коалиции согласятся, то так мы и сделаем. Если нет — мы сейчас пойдем на выборы. Я надеюсь, что они договорятся. Посмотрим", — добавил он.
Закон не требует от него покидать свой пост до решения суда, а союзники по партии и коалиции не стали отказывать Нетаньяху в поддержке по меньшей мере до тех пор, пока прокуратура не решит, предъявлять ли ему официальные обвинения.
Нетаньяху настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, обещает еще долгие годы руководить страной и собирается вести "Ликуд" на следующие выборы вне зависимости от сроков их проведения.