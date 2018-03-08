Скотланд-Ярд не стал комментировать сообщения о состоянии Скрипаля

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости, Мария Табак. Полиция Лондона не комментирует сообщения СМИ о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и работавший на месте инцидента полицейский находятся в коме после отравления неким нервно-паралитическим газом.

Ранее телелеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский находятся в коме после отравления.

"Мы не раскрываем никаких имен и не даем никаких дополнительных комментариев сверх того, что было сказано сегодня на пресс-конференции", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщил, что инцидент с отравлением Скрипаля расценивается как покушение на убийство и что Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом, а полицейский — в тяжелом состоянии после отравления неким нервно-паралитическим веществом.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни полиция, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери. Экс-полковник ГРУ получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.