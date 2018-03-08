Скотланд-Ярд не стал комментировать сообщения о состоянии Скрипаля

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости, Мария Табак. Полиция Лондона не комментирует сообщения СМИ о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и работавший на месте инцидента полицейский находятся в коме после отравления неким нервно-паралитическим газом.Sky News со ссылкой на источники сообщил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский находятся в коме после отравления.
"Мы не раскрываем никаких имен и не даем никаких дополнительных комментариев сверх того, что было сказано сегодня на пресс-конференции", — сказал РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.
Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сообщил, что инцидент с отравлением Скрипаля расценивается как покушение на убийство и что Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом, а полицейский — в тяжелом состоянии после отравления неким нервно-паралитическим веществом.