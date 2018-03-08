"Версия выглядит фантастической". Как мог отравиться Скрипаль

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Антон Лисицын, Александр Телишев. В истории с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля пока нет никакой ясности. Но это не мешает главе британского МИДа Борису Джонсону делать резкие заявления и говорить о "противостоянии России", а британским СМИ писать о "темном искусстве русских отравителей". Журналисты сообщили, что Скрипаль, возможно, отравлен фентанилом. РИА Новости разбирались в деталях инцидента.
"Попытка ложно обвинить Россию"
Пятого марта полиция графства Уилтшир обнаружила на скамейке около торгового центра мужчину в возрасте за 60 и молодую женщину в бессознательном состоянии. Никаких травм у них не было. "Оба в настоящее время находятся в критическом состоянии в реанимации", — проинформировали в полиции.
Он признал свою вину, в 2006-м был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2010-м президент России Дмитрий Медведев удовлетворил прошение Скрипаля о помиловании. Его освободили и выслали в Великобританию по программе обмена разведчиками.
Издание Times, сославшись на источники в правительстве Великобритании, рассказало, что у полиции и контрразведки МИ-5 есть несколько предположений по поводу произошедшего. В списке версий значилось и "покушение на убийство, спонсированное государством". "Альтернативные теории, такие как попытка ложно обвинить Россию или личный спор, тоже не исключаются", — добавляет издание.
Скотланд-Ярд отказался комментировать опубликованные в СМИ версии отравления.
"Ни на кого не указываю пальцем"
Шестого марта министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон подтвердил, что речь действительно идет о Скрипале и его дочери Юлии. "Я ни на кого не указываю пальцем, но ни одна гибель невинного человека на британской земле не останется безнаказанной.
Если в отравлении Скрипаля выявится "российский след", уточнил дипломат, Лондон пересмотрит свое дипломатическое и политическое представительство на Чемпионате мира по футболу в России.
Российское посольство в Лондоне язвительно отреагировало на публикации британских СМИ. Дипломаты выложили в социальной сети фото статей британских газет The Times и The Guardian с заголовками: "Темное искусство русских отравителей", "Скрипаля могли наказать за продолжение сотрудничества с британской разведкой", "Джонсон заявил о жестком ответе Москве".
"Презумпция невиновности 2.0: понятия не имеем, что произошло, понятия не имеем, почему это произошло, но русских уже обвинили", — иронично прокомментировали дипломаты.
Действительно, пока практически ничего неизвестно. Впрочем, одна деталь кочует из публикации в публикацию. Издание Express 5 марта сообщило о предположениях полиции: неизвестное вещество могло быть фентанилом. Позднее эту информацию повторили в The Telegraph.
"Перспективный и безопасный"
Фентанил — это один из самых мощных синтетических аналогов героина и морфина, существующих сегодня на Земле. Он был открыт бельгийским фармацевтом Полом Янссеном в 1959 году, и долгое время медики рассматривали его в ряду наиболее перспективных и безопасных анальгетиков.
По оценкам наркологов, фентанил действует на нервную систему человека в 50-100 раз сильнее, чем морфин. Это очень опасный наркотик.
За последние три года в США смертность от передозировки фентанила выросла в пять раз. В Вашингтоне разработали целый пакет мер по борьбе с нелегальными поставками этого наркотика из Китая и Мексики. Некоторые политики в США обвиняют Китай в целенаправленном производстве фентанила для американского наркорынка.
Помимо сложностей с дозировкой, проблема в том, что фентанил по характеру своего действия, консистенции, цвету и побочным эффектам ничем не отличается от героина и других опиатов. Покупая очередную дозу, наркоман не в состоянии определить, фентанил это или героин и насколько разбавлен наркотик. Часто это заканчивается фатально из-за полной остановки дыхания и резкого снижения давления.
Фентанил может проникать в организм через кожу или органы дыхания, если его предварительно растворить в воде и распылить в воздухе в виде аэрозоля. По оценкам, всего 20 миллиграмм карфентанила, одной из наиболее сильнодействующих разновидностей этого наркотика, хватит, чтобы убить человека или отправить его в реанимацию.
Высказываются опасения, что боевики экстремистских ближневосточных организаций могли использовать или планируют использовать фентанил и его производные в качестве химического оружия. Соответствующие претензии уже выдвигались в адрес российских спецслужб в 2002 году после операции по освобождению заложников, захваченных на мюзикле "Норд-Ост".
"Никто не станет так рисковать"
"Как мне кажется, Сергей Скрипаль отравился фентанилом не по вине спецслужб, а по вполне бытовым причинам. Нелегальные торговцы наркотиками во всех странах, общаясь с иностранцами или незнакомыми им людьми, пытаются обмануть, подсовывая фентанил, "белый китаец" или другие дешевые синтетические наркотики вместо героина или кокаина. Вполне возможно, что Скрипаля постигла именно такая судьба", — считает Сергей Полятыкин, врач-нарколог из Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Москвы.
"Если говорить о спецслужбах, то применение фентанила или его производных для ликвидации нежелательного человека — это самое последнее, о чем можно подумать. Фентанил нельзя легально ввезти на территорию Британии, да и нелегально сделать это чрезвычайно сложно. Зато просто подставиться — следы фентанила легко обнаружить. Никто не станет так рисковать", — отметил ученый.
"Фентанил, как и другие опиаты, в принципе, может попасть в человека и через легкие, и через кожу, однако подобный сценарий кажется мне крайне маловероятным. Существуют специальные пластыри, которые постепенно выделяют фентанил в организм, но человека нужно обклеить ими с ног до головы, чтобы добиться нужного эффекта. Версия с газовой атакой еще более фантастическая. Поэтому я считаю, что обвинения британской стороны лишены всяких оснований", — уверен врач.
"В целом подобный сценарий мести, о котором говорят наши британские партнеры, представляется мне чем-то крайне примитивным, вендеттой на уровне пещерного человека. Вспомните, как советские спецслужбы ликвидировали Степана Бандеру в 1959 году, а российские — Хаттаба во вторую чеченскую войну. Наши силовики действуют более изящно", — заключает Полятыкин.