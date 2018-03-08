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"Версия выглядит фантастической". Как мог отравиться Скрипаль

08:0008.03.2018
(обновлено: 09:26 08.03.2018)
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© AP Photo / PA/Steve ParsonsСледователи в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.Следователи в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
© AP Photo / PA/Steve Parsons

МОСКВА, 8 мар РИА Новости, Антон Лисицын, Александр Телишев. В истории с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля пока нет никакой ясности. Но это не мешает главе британского МИДа Борису Джонсону делать резкие заявления и говорить о "противостоянии России", а британским СМИ писать о "темном искусстве русских отравителей". Журналисты сообщили, что Скрипаль, возможно, отравлен фентанилом. РИА Новости разбирались в деталях инцидента.

"Попытка ложно обвинить Россию"

Пятого марта полиция графства Уилтшир обнаружила на скамейке около торгового центра мужчину в возрасте за 60 и молодую женщину в бессознательном состоянии. Никаких травм у них не было. "Оба в настоящее время находятся в критическом состоянии в реанимации", — проинформировали в полиции.

Оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / Frank Augstein
Путинский беспредел в Великобритании. Обличительный фельетон
По данным британских СМИ, речь шла о 66-летнем Сергее Скрипале, бывшем полковнике Главного разведывательного управления (ГРУ) российского Генштаба, и его 33-летней дочери Юлии. Дело Скрипаля в свое время произвело немало шума. Бывший офицер ГРУ после отставки в 1999-м поработал в российском МИДе, занялся бизнесом. В декабре 2004-го его обвинили в государственной измене и задержали. Следователи установили, что в 1995 году он вступил в контакт с британскими спецслужбами. За денежное вознаграждение Скрипаль передавал англичанам сведения о российских разведчиках.

Он признал свою вину, в 2006-м был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2010-м президент России Дмитрий Медведев удовлетворил прошение Скрипаля о помиловании. Его освободили и выслали в Великобританию по программе обмена разведчиками.

© REUTERS / Kommersant/Yuri SenatorovСергей Скрипаль во время слушаний в московском суде. 2006 год
© REUTERS / Kommersant/Yuri Senatorov
Сергей Скрипаль во время слушаний в московском суде. 2006 год

Издание Times, сославшись на источники в правительстве Великобритании, рассказало, что у полиции и контрразведки МИ-5 есть несколько предположений по поводу произошедшего. В списке версий значилось и "покушение на убийство, спонсированное государством". "Альтернативные теории, такие как попытка ложно обвинить Россию или личный спор, тоже не исключаются", — добавляет издание.

Скотланд-Ярд отказался комментировать опубликованные в СМИ версии отравления.

"Ни на кого не указываю пальцем"

Шестого марта министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон подтвердил, что речь действительно идет о Скрипале и его дочери Юлии. "Я ни на кого не указываю пальцем, но ни одна гибель невинного человека на британской земле не останется безнаказанной.

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Times: МИ-5 рассматривает несколько версий отравления Скрипаля
Да, эта страна, возможно, заплатит за верность принципам и противостояние России, но, надеюсь, мы располагаем поддержкой обеих палат парламента в продолжение этой линии", — заявил глава МИДа, пригрозив дать "жесткий ответ".

Если в отравлении Скрипаля выявится "российский след", уточнил дипломат, Лондон пересмотрит свое дипломатическое и политическое представительство на Чемпионате мира по футболу в России.

© РИА Новости / Денис ВорошиловРесторан Zizzi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Ресторан Zizzi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Российское посольство в Лондоне язвительно отреагировало на публикации британских СМИ. Дипломаты выложили в социальной сети фото статей британских газет The Times и The Guardian с заголовками: "Темное искусство русских отравителей", "Скрипаля могли наказать за продолжение сотрудничества с британской разведкой", "Джонсон заявил о жестком ответе Москве".

"Презумпция невиновности 2.0: понятия не имеем, что произошло, понятия не имеем, почему это произошло, но русских уже обвинили", — иронично прокомментировали дипломаты.

Действительно, пока практически ничего неизвестно. Впрочем, одна деталь кочует из публикации в публикацию. Издание Express 5 марта сообщило о предположениях полиции: неизвестное вещество могло быть фентанилом. Позднее эту информацию повторили в The Telegraph.

"Перспективный и безопасный"

Фентанил — это один из самых мощных синтетических аналогов героина и морфина, существующих сегодня на Земле. Он был открыт бельгийским фармацевтом Полом Янссеном в 1959 году, и долгое время медики рассматривали его в ряду наиболее перспективных и безопасных анальгетиков.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Посольство России в Лондоне ответило на заявление Джонсона по делу Скрипаля
Фентанил способен подавлять сильнейшие хронические боли, с которыми не справляются другие опиаты, поэтому его сегодня широко используют, чтобы облегчить страдания больных раком и другими пока неизлечимыми недугами.

По оценкам наркологов, фентанил действует на нервную систему человека в 50-100 раз сильнее, чем морфин. Это очень опасный наркотик.

За последние три года в США смертность от передозировки фентанила выросла в пять раз. В Вашингтоне разработали целый пакет мер по борьбе с нелегальными поставками этого наркотика из Китая и Мексики. Некоторые политики в США обвиняют Китай в целенаправленном производстве фентанила для американского наркорынка.

© РИА Новости / Денис ВорошиловРесторан Zizzi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Ресторан Zizzi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Помимо сложностей с дозировкой, проблема в том, что фентанил по характеру своего действия, консистенции, цвету и побочным эффектам ничем не отличается от героина и других опиатов. Покупая очередную дозу, наркоман не в состоянии определить, фентанил это или героин и насколько разбавлен наркотик. Часто это заканчивается фатально из-за полной остановки дыхания и резкого снижения давления.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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Фентанил может проникать в организм через кожу или органы дыхания, если его предварительно растворить в воде и распылить в воздухе в виде аэрозоля. По оценкам, всего 20 миллиграмм карфентанила, одной из наиболее сильнодействующих разновидностей этого наркотика, хватит, чтобы убить человека или отправить его в реанимацию.

Высказываются опасения, что боевики экстремистских ближневосточных организаций могли использовать или планируют использовать фентанил и его производные в качестве химического оружия. Соответствующие претензии уже выдвигались в адрес российских спецслужб в 2002 году после операции по освобождению заложников, захваченных на мюзикле "Норд-Ост".

"Никто не станет так рисковать"

"Как мне кажется, Сергей Скрипаль отравился фентанилом не по вине спецслужб, а по вполне бытовым причинам. Нелегальные торговцы наркотиками во всех странах, общаясь с иностранцами или незнакомыми им людьми, пытаются обмануть, подсовывая фентанил, "белый китаец" или другие дешевые синтетические наркотики вместо героина или кокаина. Вполне возможно, что Скрипаля постигла именно такая судьба", — считает Сергей Полятыкин, врач-нарколог из Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Москвы.

"Если говорить о спецслужбах, то применение фентанила или его производных для ликвидации нежелательного человека — это самое последнее, о чем можно подумать. Фентанил нельзя легально ввезти на территорию Британии, да и нелегально сделать это чрезвычайно сложно. Зато просто подставиться — следы фентанила легко обнаружить. Никто не станет так рисковать", — отметил ученый.

© РИА Новости / Денис ВорошиловДом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018 года
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018 года

"Фентанил, как и другие опиаты, в принципе, может попасть в человека и через легкие, и через кожу, однако подобный сценарий кажется мне крайне маловероятным. Существуют специальные пластыри, которые постепенно выделяют фентанил в организм, но человека нужно обклеить ими с ног до головы, чтобы добиться нужного эффекта. Версия с газовой атакой еще более фантастическая. Поэтому я считаю, что обвинения британской стороны лишены всяких оснований", — уверен врач.

"В целом подобный сценарий мести, о котором говорят наши британские партнеры, представляется мне чем-то крайне примитивным, вендеттой на уровне пещерного человека. Вспомните, как советские спецслужбы ликвидировали Степана Бандеру в 1959 году, а российские — Хаттаба во вторую чеченскую войну. Наши силовики действуют более изящно", — заключает Полятыкин.

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