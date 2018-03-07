Посольство России в Британии не знает о контактах дипломатов со Скрипалем

ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольству РФ в Британии неизвестно о каких-либо контактах сотрудников российской дипмиссии с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил РИА Новости представитель посольства.

Ранее британские СМИ сообщили, что Скрипаль, проживая в Великобритании, якобы "продолжал общаться с разведчиками из российского посольства".

"Нам неизвестно о каких-либо контактах Скрипаля с кем-либо из сотрудников посольства. Как мы уже говорили, на консульском учете Скрипаль не состоял", — сказал представитель посольства.

Ранее посольство заявляло, что за все дни развития ситуации британская сторона так и не поделилось с Россией информацией о происшествии, а напротив, пытается перевести риторику в политическую плоскость.

В среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули рассказал, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщала, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, не называя имен пострадавших. Однако ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел в тюрьме около пяти с половиной лет.

Россиян меняли на десятерых граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны. В их числе была разведчица Анна Чапман. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

Зафрахтованный Центральным разведывательным управлением США американский самолет, вывезший из Вены четверых россиян, по дороге в Вашингтон совершил краткую посадку на базу Королевских ВВС Великобритании Брайз Нортон (Brize Norton) в английском графстве Оксфордшир. Сразу после этого появились сообщения о том, что двое из четверых мужчин остались в Великобритании. Британские газеты сошлись во мнении, что Великобритания приняла у себя именно Скрипаля и ученого Игоря Сутягина.

Игорь Сутягин, бывший завсектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН, весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Ему предъявили обвинения в передаче сведений о подводных лодках и системах ракетного предупреждения британской компании, под прикрытием которой, как считают российские спецслужбы, действовало ЦРУ.

Как тогда писали британские СМИ, после приземления на британской военно-воздушной базе россиян, скорее всего, встретили для беседы сотрудники МИ-6.

"Теперь они будут взяты под защиту и им будут созданы комфортабельные условия жизни вдали от людских глаз. Британские спецслужбы осведомлены о том, что некоторые работники российских разведслужб — СВР, ГРУ и ФСБ — будут считать этих двоих предателями", — писала газета Financial Times.