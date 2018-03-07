Лондон и Эр-Рияд договорились вместе противостоять Ирану в регионе

ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявили о важности противостояния "дестабилизирующим действиям" Ирана в регионе и о важности предоставления доступа гуманитарной помощи и коммерческих товаров в Йемен.

"Премьер-министр выразил глубокое беспокойство в связи с гуманитарной ситуацией в Йемене. Премьер-министр и наследный принц сошлись на важности полного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и коммерческих товаров, в том числе через порты, а также на том, что только политическое решение может положить конец конфликту и страданиям населения в Йемене", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя офиса британского премьер-министра.

В ноябре коалиция после попытки йеменских повстанцев-хуситов нанести баллистический удар по Эр-Рияду ввела блокаду всех портов и аэропортов в Йемене, закрыв доступ гуманитарной помощи в страну. ООН выразила озабоченность ситуацией, отметив, что действия коалиции могут привести к ухудшению без того тяжелой ситуации и голоду. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция позднее ослабила блокаду, открыв для гуманитарной помощи порты Ходейда и Салиф, а также аэропорт в контролируемой повстанцами столице Йемена Сане. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.

"Они (Мэй и бен Салман) также обсудили Иран, сошлись на важности совместной работы по противостоянию дестабилизирующим действиям Ирана в регионе, а также важности работы в Ираке, в том числе по поддержке восстановления страны", — отмечается в сообщении.