Пушков ответил Пауэр, обвинившей Россию во вмешательстве в выборы в Италии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал бывшему постпреду США при ООН Саманте Пауэр, заявившей, что Россия вмешалась в выборы в Италии, не нести околесицу.

"Проснулась подзабытая было Саманта Пауэр: мол, "Италия присоединилась к длинному списку стран, где на выборы повлияла Россия". Да не Россия повлияла, а бездарность и слабость правящей либеральной элиты. Пусть она и ей подобные посмотрят правде в глаза, чем околесицу нести", — написал Пушков в Twitter

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.