Google уличили в разработке искусственного интеллекта для армии США

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния. Архивное фото

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния. Архивное фото

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Google заключил партнерское соглашение с министерством обороны США. Компания будет развивать программу искусственного интеллекта, которая позволит анализировать снимки, сделанные с помощью беспилотников. Об этом сообщает издание Gizmodo. © Sony Pictures Releasing CIS Перейти в фотобанк "Терминатор-2021": что стоит за планами Пентагона создать "думающее" оружие

Отмечается, что некоторые сотрудники раскритиковали идею сотрудничества с силовым ведомством. Другие обратили внимание, что проект поднимает важные вопросы в сфере развития и использования машинного обучения.

Проект Maven, о котором идет речь, направлен на то, чтобы улучшить систему анализа снимков, полученных с дронов. Он предполагает использование машинного обучения. Технология позволяет распознавать транспортные средства и другие объекты по 38 параметрам. Также она дает возможность отслеживать передвижение людей.

