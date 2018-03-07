Суд вынес приговор лидеру британской ультраправой организации Britain First

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Суд приговорил лидера британской ультраправой организации Britain First Пола Голдинга к 18 неделям тюрьмы за преступления на почве религиозной нетерпимости, пишет газета Independent.

Голдинг был арестован в здании суда, куда он пришел поддержать свою коллегу Джайду Франсен. Суд рассматривает дело Франсен, в тексте речи которой правоохранители усмотрели разжигание ненависти. Речь была произнесена в Белфасте в августе.

Франсен по решению суда приговорена к 36 неделям заключения за аналогичные преступления. Судья во время слушаний отметил, что слова и действия Франсен и Голдинга "продемонстрировали враждебность" по отношению к мусульманам и исламу.

В конце ноября Франсен стала косвенным участником крупного международного скандала — президент США Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на опубликованные ею видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.

В результате скандала британская общественность засомневалась в целесообразности визита Трампа в Великобританию, который, предположительно, намечен на этот год.