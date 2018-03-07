Главврач Англии оценила угрозу для здоровья жителей Солсбери как низкую

ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости, Мария Табак. Главный врач Англии дама Салли Дэвис на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери оценила степень угрозы для общественного здоровья как "низкую".

"Места, в которых побывали пострадавшие, оцеплены, так что жители защищены… Мы оцениваем угрозу для общественного здоровья как низкую", — сказала Дэвис во время совместной пресс-конференции с главой контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марком Роули.

Роули сообщил, что полиция рассматривает инцидент с отравлением Скрипаля и его дочери как покушение на убийство. По его словам, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая 6 марта в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.