Во Франции с начнут штрафовать за гендерное неравенство в зарплате

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правительство Франции предоставит предприятиям и компаниям менее четырех лет, чтобы устранить необоснованную разницу в заработных платах мужчин и женщин, заявил в среду премьер-министр Эдуар Филипп.

Данные меры содержатся в портфеле социальных реформ главы минтруда Мюриэль Пенико, которые она должна представить совету министров в конце апреля, передает телеканал France Info.

Представляя основные положения новой инициативы, премьер сообщил, что она будет касаться компаний, насчитывающих в штате более 50 сотрудников. Начиная с 2022 года, государство начнет штрафовать предпринимателей, допускающих гендерное неравенство в заработной плате.

Отмечается, что сумма штрафа сможет достигать 1% от общего фонда заработной платы.