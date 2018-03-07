Трамп заявил о возрождении американской мечты

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что с его приходом в Белый дом весь мир заговорил о возрождении Американской мечты и успехах США, об этом президент заявил в среду, выступая на конференции латиноамериканцев Latino Coalition.

"Сегодня мы видим возрождение американской мечты и все в мире говорят об этом! Это выглядит плохо, когда вы смотрите новости или, как я иногда называю их, лже-новости, но все в мире говорят о том, что происходит в Соединенных Штатах. Это действительно потрясающе, лучшие показатели в самых разных направлениях: компании, безработица, устанавливается столько рекордов, что весь мир об этом говорит", — сказал Трамп, отметив вклад "трудящихся латиноамериканцев в то, чтобы сделать Америку снова великой". Президент тем самым повторил главный слоган своей предвыборной кампании.

Трамп в числе прочих достижений своей администрации отметил успехи в решении проблемы безработицы, сообщив, что после его победы на выборах было создано почти 3 миллиона рабочих мест, а уровень безработицы стал рекордно низким за последние 48 лет.