В Крыму поиронизировали после попадания Собчак в список сайта "Миротворец"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский с иронией отнесся к решению украинских властей внести кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в базу данных сайта "Миротворец" после того, как она попросила у Киева разрешения въехать в республику.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма. Как сообщается на сайте, Собчак внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле в 2014 году. Кроме того, по данным сайта, Собчак в 2014 году оправдывала "оккупацию Крыма".

"Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя", — сказал РИА Новости Полонский. "Если целый ряд российских политиков там (в базе сайта) находится и понятно за что, то этот человек, который попал туда, как только она со всех трибун заявляла, что Крым – украинский… Вот и получила свое, я поздравляю Ксению Анатольевну", — добавил он.

Во вторник, 6 марта, официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. При этом депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская напомнила, что Собчак в апреле 2014 года уже посещала Крым.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".