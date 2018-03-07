СМИ: Наварро не претендует на пост нового экономического советника Трампа

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Советник Белого дома Питер Наварро заявил в интервью, что не является кандидатом на пост нового экономического советника президента Дональда Трампа вместо Гэри Кона, который заявил о своем уходе в ближайшие недели.

"Конечно, это была бы честь для меня, но я не в списке. Позвольте мне внести ясность, у президента длинный список людей для интервью", — заявил Наварро.

Кон ушел на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.

По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу.