Скотланд-Ярд рассказал, чем отравили Скрипаля

ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля было попыткой убийства "с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".

Бывший полковник ГРУ и его дочь находятся в районной больнице.

"Как вы знаете, эти два человека остаются в критическом состоянии", — сказал Роули журналистам.

Ранее факт отравления веществом подобного типа предположили британские СМИ. Так, по данным The Guardian, на это указывают медицинские и химические маркеры, а также состояние пострадавших. Источники газеты не уточнили, о каком именно веществе идет речь.

Также стало известно, что, помимо Скрипаля и его дочери в Солсбери пострадал полицейский. Об этом рассказал и.о. заместителя руководителя полиции Уилтшира Кир Притчард.

"Мы также можем подтвердить, что офицер полиции Уилтшира, который был задействован в операции полицейского реагирования (на инцидент с отравлением в Солсбери — прим.ред.), тоже находится в тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию", — сказал он.

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия запрещены Конвенцией о запрете химического оружия. К группе соединений этого класса относятся зарин, зоман, V-газы.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая 6 марта в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда Москве передали десять человек, включая Анну Чапман.