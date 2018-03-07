МИД выразил готовность к сотрудничеству с новым итальянским правительством

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Целью обвинений в адрес России о вмешательстве в парламентские выборы в Италии было запугивание итальянских избирателей, говорится в комментарии МИД РФ в его аккаунте в Facebook. В свою очередь, Россия рассчитывает на работу с будущим итальянским правительством вне зависимости от его партийной принадлежности.
Россия, в свою очередь, подчеркивает, что будет с уважением относиться к любому законному выбору избирателей в любой стране, это касается и Италии.
Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.