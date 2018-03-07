МИД выразил готовность к сотрудничеству с новым итальянским правительством

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Целью обвинений в адрес России о вмешательстве в парламентские выборы в Италии было запугивание итальянских избирателей, говорится в комментарии МИД РФ в его аккаунте в Facebook. В свою очередь, Россия рассчитывает на работу с будущим итальянским правительством вне зависимости от его партийной принадлежности.

"Россию задолго до начала предвыборной кампании начали обвинять во вмешательстве во внутренние дела Италии, в частности, в ее парламентские выборы. Буквально накануне старта итальянского электорального процесса в западных СМИ появились объемные публикации, поясняющие "технологию вмешательства России" и то, как русские якобы применяют ее на практике, — в качестве примера приводились выборы в парламент Италии. Цель нынешних информационных нападок на Россию хорошо просматривалась — это народ Италии. Его пытались запугать, настроить против России и тем самым оказать значимое влияние на исход выборов", — говорится в комментарии МИД РФ.

Россия, в свою очередь, подчеркивает, что будет с уважением относиться к любому законному выбору избирателей в любой стране, это касается и Италии.

"Рассчитываем на совместную работу с будущим итальянским правительством вне зависимости от его партийной принадлежности. Исходя из непредвзятого и уважительного отношения к выбору итальянского народа, мы готовы всемерно развивать позитивную преемственность российско-итальянских отношений", — заявил МИД.

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.

Основным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступила своему главному союзнику по коалиции — "Лиге", которую возглавляет Маттео Сальвини. По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Сальвини.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.