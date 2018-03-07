СМИ сообщили об отравлении Скрипаля нервно-паралитическим веществом‍

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены, предположительно, веществом нервно-паралитического действия, сообщает Guardian.

По данным издания, на это указывают медицинские и химические доказательства, а также эффект, произведенный на пострадавших. Источники газеты не уточнили, о каком именно веществе идет речь.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в городе Солсбери. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая 6 марта в парламенте, подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.