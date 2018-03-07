ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Командование военно-морских сил США по-прежнему считает, что авианосцы имеют большое стратегическое значение, несмотря на появление у России гиперзвуковых крылатых ракет.

"Что касается защиты от них (гиперзвуковых ракет – ред.), то это как в шахматной игре. Мы будем предпринимать новые оборонительные и ответные меры. Но авианосцы остаются востребованными в условиях "зоны запрета доступа", — заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон на слушаниях в конгрессе.

По его мнению, авианесущие корабли будут применяться в "высокотехнологичных" конфликтах и сыграют в них "решающую роль".

Режим "зоны запрета доступа" (A2AD, anti-access and area denial) подразумевает создание "защитной зоны", в которую противник не может проникнуть без неприемлемого для себя ущерба. Новое развитие эта военная концепция получила в связи с разработкой современного ракетного вооружения. По мнению военных экспертов США и стран НАТО, именно такую концепцию будет использовать Россия для противодействия силам потенциального противника.

На прошлой неделе Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение российской армии. Президент сообщил, что в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных ракет, 102 баллистические ракеты для субмарин и три подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Он отметил, что Россия также начала разработку особых небаллистических стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны. Федеральному собранию продемонстрировали кадры испытаний комплекса с планирующим ударным блоком, а также действие ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекс "Сармат".