ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Командование военно-морских сил США по-прежнему считает, что авианосцы имеют большое стратегическое значение, несмотря на появление у России гиперзвуковых крылатых ракет.
По его мнению, авианесущие корабли будут применяться в "высокотехнологичных" конфликтах и сыграют в них "решающую роль".
Режим "зоны запрета доступа" (A2AD, anti-access and area denial) подразумевает создание "защитной зоны", в которую противник не может проникнуть без неприемлемого для себя ущерба. Новое развитие эта военная концепция получила в связи с разработкой современного ракетного вооружения. По мнению военных экспертов США и стран НАТО, именно такую концепцию будет использовать Россия для противодействия силам потенциального противника.
Он отметил, что Россия также начала разработку особых небаллистических стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны. Федеральному собранию продемонстрировали кадры испытаний комплекса с планирующим ударным блоком, а также действие ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекс "Сармат".