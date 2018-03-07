Китайская компания построит в Иране железную дорогу из Бушера

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Иран в среду подписал с китайской компанией соглашение по строительству железной дороги, соединяющей важнейший порт Бушер с железнодорожной сетью страны, сообщило министерство дорог и городского строительства Ирана.

Соглашение на 700 миллионов долларов предусматривает строительство железной дороги протяженностью 250 километров, соединяющей портовый город Бушер на берегу Персидского залива с Ширазом, расположенным в центральной части страны.

Замглавы министерства Хейралла Хадеми отметил, что строительство железной дороги Шираз — Бушер является одним из семи приоритетных проектов в области железнодорожного сообщения страны.

Реализация этого проекта поможет соединить Бушер через Шираз с прикаспийскими портами, в то же время в Иране существует разветвленная сеть железных дорог, соединяющих другие порты Персидского залива с Каспием.