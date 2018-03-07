Даунинг-стрит не комментирует утечки от спецслужб США по делу Скрипаля

ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости, Мария Табак. Представитель офиса премьер-министра Великобритании отказался прокомментировать тот факт, что источники в американских спецслужбах обсуждают с журналистами детали расследования инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Аналогичным образом источники в американских спецслужбах сообщали журналистам закрытую информацию о ходе расследования теракта в Манчестере в мае прошлого года. Тогда это закончилось тем, что Британия приостановила обмен развединформацией с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп после обсуждения проблемы с британским премьером Терезой Мэй заявил, что подобные утечки недопустимы и пообещал принять меры.
В среду Радд по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA выступила с заявлением, в котором заявила, что полиция должна иметь возможность провести расследование, которое будет базироваться на фактах, а не на слухах. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули также заявил, что "создание гипотез не приносит сейчас пользы".
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.