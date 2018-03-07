В Киеве рассказали, сколько крымчан "дезертировали" из ВСУ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Более четырех тысяч молодых людей, которые в 2014 году не прибыли из Крыма для прохождения срочной службы на Украине, находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве, сообщила в среду пресс-служба военной прокуратуры страны.

"Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного по статье "дезертирство", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении четырех военных в суд направлены обвинительные акты, все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что только в 2017 году по статье "дезертирство" возбудили около 500 дел. В то же время более 100 бойцов ВСУ заподозрили в госизмене.