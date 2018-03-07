В США в гриль-ресторане произошла стрельба

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в одном из ресторанов в штате Алабама, один человек убит и трое ранены, сообщает телеканал WRBL со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в заведении City Grill Cafe в городке Хёртсборо. При стрельбе погиб 69-летний хозяин заведения, семья которого открыла ресторан в 1954 году.

Сообщается, что предполагаемый злоумышленник — местный житель, страдавший психическими расстройствами. После стрельбы он покинул место преступления и забаррикадировался в своем доме.